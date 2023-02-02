Тен Хаг готов использовать Линделофа в полузащите

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов использовать Виктора Линделофа не в центре обороны, а в средней линии.

«Линделоф умеет играть на позиции «шестёрки». Он играл опорным полузащитником в «Бенфике», так что я знаю, что он может это делать. Мы уже пробовали это на тренировках и, может быть, в одной игре.

Я хочу, чтобы мои центральные защитники иногда занимали позицию в полузащите, чтобы мы создавали другую динамику. Это нужно для того, чтобы команда была более динамичной», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит портал Goal.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.