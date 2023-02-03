​Рэшфорд высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил вопрос о том, как Эрик тен Хаг вернул команду в нужное русло в этом сезоне.

«Я думаю, что всё начинается с веры. По составу мы можем выигрывать большие матчи и трофеи. Мы показывали, что можем обыгрывать сильнейшие команды, и это было не везение. В последние годы мы проводили хорошие матчи против «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Арсенала». Всё начинается с простой веры, и победы в таких играх дают нам веру в том, что мы можем выигрывать трофеи. Нам нужно не думать о других командах и просто работать над собой. В этом образ мышления нашего тренера», - сказал Рэшфорд Sky Sports.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в таблице АПЛ.