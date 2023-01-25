Вегхорст прокомментировал первые дни в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст поделился первыми впечатлениями от игры в новом клубе.

«По словам Эрика тен Хага я должен стать для клуба атакующим подкреплением. Мой дебют сразу после прихода в клуб состоялся только потому, что тренер увидел, что я готов играть. Приятно, когда тебе доверяют с самого начала. Быть здесь – фантастика», - цитирует Вегхорста AD.

Напомним, права на Вегхорста принадлежат клубу «Бёрнли», который в текущем сезоне возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Первую половину текущего сезона нидерландец провёл в турецком гранде - стамбульском клубе «Бешикташ». В составе «чёрных орлов» Вегхорст отметился девятью голами и четырьмя ассистами во всех турнирах.