Новичок «МЮ» Забитцер рассказал, что думает о тен Хаге

Полузащитник Марсель Забитцер, арендованный «Манчестер Юнайтед» у «Баварии», высказался о своём новом наставнике.

28-летний австриец, напомним, будет защищать цвета «красных дьяволов» до конца текущего сезона. Его переход состоялся в последние часы зимнего трансферного окна.

«Мне нравится футбол, в который играют команды тен Хага. Я считаю его отличным тренером, и мне не терпится поработать с ним в «Манчестер Юнайтед». Посмотрим, что выйдет из нашего сотрудничества, но я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи», – цитирует журналист Альфредо Педулла новичка «Манчестер Юнайтед».