Страница Гринвуда снова доступна на сайте «Манчестер Юнайтед»

После снятия обвинений с нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда начался процесс возвращения игрока в футбольную сферу.

Например, страница молодого нападающего снова доступна на официальном сайте «красных дьяволов». Отметим, что футболист сильно пострадал из-за обвинения в изнасиловании и нападении на свою уже бывшую девушку. Из-за этого игрока убрали из футбольного симулятора FIFA, а Nike приостановил сотрудничество с англичанином.

Сегодня, 2 февраля, полиция Большого Манчестера объявила о прекращении расследования дела в отношении игрока национальной команды Англии, которое было начато 30 января прошлого года.