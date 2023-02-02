​С Гринвуда сняли все обвинения

В ближайшее время Мэйсон Гринвуд сможет снова сосредоточиться на своей футбольной карьере. С игрока «Манчестер Юнайтед» были сняты все обвинения, о чём рассказывает портал Goal со ссылкой на полицию Большого Манчестера.

Напомним, что Мэйсона Гринвуда обвиняли в попытке изнасилования и нападении. Футболиста арестовывали после показаний его бывшей девушки год назад.

Расследование в отношении Мэйсона Гринвуда прекращено. При этом полиция Большого Манчестера не стала давать развёрнутых комментариев.

«Несмотря на интерес СМИ и общественности к этому делу, мы решили не комментировать его более подробно», - говорится в заявлении.