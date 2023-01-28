Тен Хаг считает, что «МЮ» должен совершить трансфер в последние дни января

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг надеется усилить команду до завершения зимнего трансферного периода.

Январское окно закроется всего через четыре дня, но нидерландский рулевой настроен решительно: «Я бы пошёл на это в ближайшие дни, но это зависит не только от меня. Мой подход таков: мы должны пользоваться каждой возможностью стать сильнее, когда возникают подходящие шансы. Я продолжаю поиски, исследую рынок, и у меня есть идеи, как мы могли бы стать лучше», – приводит Sky Sports слова тен Хага.

На данный момент состав «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно пополнили лишь нападающий Ваут Вегхорст и голкипер Джек Батленд – оба футболиста арендованы до конца сезона.