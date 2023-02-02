Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан объявил о завершении международной карьеры. 29-летний футболист больше не сыграет за сборную Франции.

Рафаэль принял решение сосредоточиться на клубном футболе. В составе сборной Франции защитник дебютировал в марте 2013 года и с тех пор сыграл за команду 93 матча во всех турнирах. Венцом международной карьеры Варана стала победа на чемпионате мира в 2018 году в России. На мундиале 2022 года в Катаре подопечные Дидье Дешама ограничились серебряными медалями.

Напомним, Варан является 4-кратным победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала». За «Манчестер Юнайтед» футболист выступает с лета 2021 года.