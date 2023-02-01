Ахамада перешёл в «Кристал Пэлас» из «Штуттгарта»

Французский полузащитник Науиру Ахамада перешёл из «Штуттгарта» в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт 20-летнего француза с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Ахамада провёл за «Штуттгарт» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной Франции в 5,5 миллионов евро.

После 20 туров АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 24 очка и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «орлы» проведут 4 февраля против «Манчестер Юнайтед». Начало — в 18:00 по московскому времени.