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Ахамада перешёл в «Кристал Пэлас» из «Штуттгарта»

01 Февраля 2023 • 15:49 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
04.02 18:00

Французский полузащитник Науиру Ахамада перешёл из «Штуттгарта» в «Кристал Пэлас». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт 20-летнего француза с «Кристал Пэлас» рассчитан до лета 2026 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Ахамада провёл за «Штуттгарт» 18 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодёжной сборной Франции в 5,5 миллионов евро.

После 20 туров АПЛ «Кристал Пэлас» набрал 24 очка и расположился на 12-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «орлы» проведут 4 февраля против «Манчестер Юнайтед». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт Кристал Пэлас Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Науиру Ахамада
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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