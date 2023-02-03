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Мюллер: «Мы были очень удивлены, когда узнали о переходе Забитцера в «МЮ»

03 Февраля 2023 • 01:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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04.02 18:00

Футболист мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о переходе Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

28-летний полузащитник пополнил ряды «красных дьяволов» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Сделка была оформлена в последние часы январского трансферного периода.

«Вся команда была удивлена, когда узнала об этой новости, – рассказывает Мюллер. – Всё произошло очень быстро. Я рад за Марселя, ведь он перешёл в такой именитый клуб, как «Манчестер Юнайтед», где получит возможность играть. Но он вернётся летом, так что мюнхенский этап его карьеры ещё не завершён», – поведал в интервью Kicker Мюллер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Томас Мюллер Марсель Забитцер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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