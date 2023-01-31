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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» сделал запрос по звезде сборной Японии

31 Января 2023 • 21:36 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Герта
04.02 17:30

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада интересен «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» отчаянно пытается усилить среднюю линию да закрытия зимнего трансферного окна, имея на карандаше несколько вариантов. По сведениям Daily Mail, английский гранд обратился к «Айнтрахту» по вопросу трансфера 26-летнего японца, чей действующий трудовой договор истекает по окончании сезона.

Даити Камада записал себе в актив 12 забитых мячей и пять результативных передач в 25 поединках за франкфуртцев в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт Трансферы футбола - зима 2023 Даити Камада
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АЙНТРАХТ ФР ГЕРТА
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