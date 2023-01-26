Вегхорст заявил, что хотел бы остаться в «МЮ» и после окончания сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст, который провёл за «красных дьяволов» ещё только три игры, заявил, что хотел бы остаться в клубе и после завершения его срока аренды.

«Этот клуь значителен почти во всём: в оснащении, в оборудовании базы, в качестве команды, в игровом стиле. Здесь так много качества, так много победной атмосферы. Это то место, где вы действительно хотите работать. Конечно, будет прекрасно, если я смогу здесь остаться после завершения арендного соглашения», - цитирует Вегхорста The Athletic.

Вчера форвард забил первый гол за новый клуб в матче против «Ноттингем Форест» в рамках полуфинала Кубка Лиги.

Напомним, «МЮ» арендовал этой зимой нидерландца у «Бёрнли», который в текущем сезоне выступает в Чемпионшипе. Первую половину сезона Вегхорст провёл в «Бешикташе», а потом съездил на чемпионат мира в Катар в составе своей сборной.