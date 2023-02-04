​Каземиро впервые в карьере получил прямую красную карточку

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро был удалён с поля в субботнем матче Премьер-лиги Англии против «Кристал Пэлас». Эксперты футбольной статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что Каземиро впервые получил прямую красную карточку в игре за топ-клубы Европы (за «Реал» и «МЮ»).

Если обратиться к статистике портала transfermarkt, то можно отметить, что прямые красные карточки Каземиро ранее не получал и в других командах по ходу своей карьеры.

Каземиро два раза удаляли во времена выступлений за «Реал», но в обоих случаях бразилец покидал поле после получения двух жёлтых карточек.