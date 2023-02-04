​Рэшфорд сделал 16 результативных действий в 13 последних матчах

В субботу «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Примерно в средине второго тайма за «красных дьяволов» голом отметился нападающий Маркус Рэшфорд.

Если брать 13 матчей команды Эрика тен Хага после возобновления сезона во всех соревнованиях, то в них Маркус Рэшфорд уже записал на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач на партнёров.

Стоит напомнить, что Маркус Рэшфорд был признан лучшим футболистом Английской премьер-лиги по итогам января.

Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Маркусу Рэшфорду со стороны французского «ПСЖ».