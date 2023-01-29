«Интер» хочет арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Линделофа

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделофу, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, руководство итальянского клуба рассматривает 28-летнего шведа в качестве замены для Милана Шкриньяра, который уже отказался продлевать контракт и близок к переходу в «ПСЖ».

Ди Марцио сообщает, что «Интер» хочет арендовать Линделофа, но «Манчестер Юнайтед» вряд ли согласится на эту сделку. Если итальянскому клубу не удастся подписать шведского игрока, то руководство может обратить внимание на футболиста «Фиорентины» Николу Миленковича, а также на Криса Смоллинга, выступающего за «Рому».

Действующий контракт Линделофа с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Швеции в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «красных дьяволов» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.