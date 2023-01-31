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«МЮ» отказался от полузащитника «Атлетико», но продолжает переговоры по Тилемансу

31 Января 2023 • 20:59 Комментировать
Астон Вилла
...
Лестер
04.02 18:00

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс всё ещё может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

На днях рулевой Эрик тен Хаг признался, что ищет возможности усиления команды в последние дни трансферного окна, и сейчас клуб работает сразу над несколькими сделками. Согласно сведениям журналиста Джармеша Шет «красным дьяволам» был предложен Сауль Ньигес, однако полузащитник мадридского «Атлетико» не заинтересовал «Юнайтед». При этом переход Тилеманса ещё может состояться, хотя его вероятность очень невелика – запрос «Лестера» слишком высок для манчестерского гранда.

Приоритетным вариантом усиления средней линии для «Манчестер Юнайтед» остаётся хавбек «Баварии» Марсель Забитцер.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лестер Манчестер Юнайтед Сауль Ньигес Юри Тилеманс Марсель Забитцер Трансферы футбола - зима 2023
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