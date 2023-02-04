Виейра: «Мы рассчитываем, что Локонга сильно поможет «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал переход в команду полузащитника «Арсенала» Альберта-Мбойо Локонга. Напомним, хавбек присоединился к «орлам» на правах аренды до конца сезона.

«Я разговаривал со спортивным директором «Арсенала» Эду Гаспаром, а не Микелем Артетой. Он привёл мне общую картину того, каким футболистом является Локонга на поле и за его пределами. Мы рассчитываем на этого игрока и надеемся, что он сильно нам поможет в оставшейся части сезона», – заявил Виейра на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Локонга провёл 6 матчей в Премьер-лиге за «Арсенал», где не отметился ни одним результативным действием.