Вингер «МЮ» Эланга может продолжить карьеру в Нидерландах

Футболист «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга попал в сферу интересов нидерландского ПСВ.

С момента открытия зимнего трансферного окна эйндховенский клуб потерял двух важных игроков атаки – Коди Гакпо и Нони Мадуэке, перебравшихся в «Ливерпуль» и «Челси» соответственно. Согласно сведениям журналиста Рика Эльфринка, заменить одного из них может Энтони Эланга. 20-летний швед редко попадает в стартовый состав «красных дьяволов», и ПСВ хотел бы арендовать его до конца текущего сезона.

В нынешней кампании молодой вингер принял участие в 13 матчах «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, отметившись одним ассистом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.