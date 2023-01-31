Иско, Карраско и Ауа были предложены «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» получил предложение подписать ряд именитых хавбеков перед закрытием январского трансферного окна.

Приоритетная задача «красных дьяволов» в последние часы зимнего окна – усилить полузащиту, над чем клуб активно работает. По информации Sky Sprots, «Манчестер Юнайтед» были предложены кандидатуры Уссема Ауа из «Лиона», Янника Карраско из мадридского «Атлетико» и Иско, находящегося без клуба, однако руководство английского гранда решило не начинать переговоры ни по одному из приведённых футболистов, поскольку сосредоточено на подписании Марселя Забитцера из мюнхенской «Баварии».