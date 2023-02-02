Тен Хаг: «Мы очень рады трансферу Забитцера»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал трансфер Марселя Забитцера. Напомним, 28-летний австриец перебрался на «Олд Траффорд» на правах аренды из мюнхенской «Баварии».

«Мы очень рады трансферу Забитцера. Ранее мы потеряли Донни ван де Бека, а сейчас ещё и Кристиан Эриксен вылетел на долгий срок. Думаю, некоторое время также будет отсутствовать Скотт Мактоминай», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, Забитцер был главным сменщиком Леона Горецки в мюнхенской «Баварии». Австриец перебрался в команду Юлиана Нагельсманна лишь полтора года назад.