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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг недоволен судейством

04 Февраля 2023 • 21:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что арбитры не всегда справедливы к его команде.

«Красные дьяволы» одержали победу в сегодняшнем матче против «Кристал Пэлас» (2:1), играя в меньшинстве с 70-й минуты. Красную карточку перед собой увидел Каземиро, но вопросы у тен Хага вызвали другие случаи: «Каземиро перешёл черту дозволенного, и все это видели. Однако я недоволен судейством в целом – не только в этой игре, но и в январском матче против «Пэлас», – заявил нидерландский специалист.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в чемпионате Англии, однако вновь станет четвёртым, если «Ньюкасл» одержит победу над «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Эрик тен Хаг
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