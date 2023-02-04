Тен Хаг недоволен судейством

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что арбитры не всегда справедливы к его команде.

«Красные дьяволы» одержали победу в сегодняшнем матче против «Кристал Пэлас» (2:1), играя в меньшинстве с 70-й минуты. Красную карточку перед собой увидел Каземиро, но вопросы у тен Хага вызвали другие случаи: «Каземиро перешёл черту дозволенного, и все это видели. Однако я недоволен судейством в целом – не только в этой игре, но и в январском матче против «Пэлас», – заявил нидерландский специалист.

«Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в чемпионате Англии, однако вновь станет четвёртым, если «Ньюкасл» одержит победу над «Вест Хэмом».