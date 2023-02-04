Бруну Фернандеш сравнялся с Роналду по количеству голов с пенальти за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Удачно завершился для «Манчестер Юнайтед» матч двадцать второго тура английской Премьер-лиги - подопечные нидерландского тренера Эрика тен Хага обыграли со счетом 2:1 «Кристал Пэлас». Счет удалось открыть уже в первом тайме, это сделал реализовавший одиннадцатиметровый удар Бруну Фернандеш. Для него это был уже четырнадцатый гол с пенальти за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, и по этому показателю Фернандеш сравнялся с Криштиану Роналду, а также Эриком Кантона. Впереди только Уэйн Руни, который забил двадцать голов с пенальти за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, а также нидерландец Рууд ван Нистелрой (18).