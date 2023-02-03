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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» отказался от трансфера Канселу

03 Февраля 2023 • 12:46 Комментировать
Мальорка
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Реал Мадрид
1 5.00 X 3.60 2 1.73
05.02 16:00

Защитник «Баварии» Жоау Канселу в зимнее трансферное окно мог оказаться в мадридском «Реале». По информации от журналиста Фабрицио Романо, португалец был предложен «королевскому клубу», но руководство во главе с Флорентино Пересом чётко решило, что зимой никаких трансферов не будет.

В итоге футболист на правах аренды до конца сезона перешёл из «Манчестер Сити» в мюнхенскую «Баварию». По окончанию кампании у немецкого клуба будет право выкупа за 70 миллионов евро.

Канселу уже успел дебютировать за «Баварию» в ⅛ финала Кубка Германии, где команда разгромно обыграла «Майнц» со счётом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Жоау Канселу Трансферы футбола - зима 2023
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МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
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