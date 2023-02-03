Мане не успеет восстановиться к первому матчу с «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Садио Мане не примет участие в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ». Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн признался, что сенегалец не успеет восстановиться к поединку на «Парк де Пренс», который состоится 14 февраля.

Напомним, Мане получил травму осенью в матче против бременского «Вердера» в Кубке Германии. Нападающий из-за этого был вынужден пропустить чемпионат мира, где его сборная Сенегала дошла до стадии ⅛ финала.

Мане присоединился к команде Юлиана Нагельсманна перед началом сезона, перейдя из «Ливерпуля» за сумму свыше 50 миллионов евро.