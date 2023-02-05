Киммих: «Не уверен, что моё удаление было справедливым»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал своё удаление в матче против «Вольфсбурга» (4:2).

Лидер мюнхенцев увидел перед собой первое предупреждение на 34-й минуте, а в начале второго тайма оставил команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку, что, впрочем, не помешало «Баварии» удержать победный счёт.

«Не уверен, что во втором случае следовало показывать вторую жёлтую – я действовал довольно мягко. Мой фол не был умышленным, я старался избежать контакта. Однако первая жёлтая, конечно, справедлива – к сожалению, я увлёкся и позволил себя спровоцировать», – рассказал в интервью DAZN Киммих.