Ковач: «Бавария» забила три гола, нанеся два удара»

Главный тренер «Вольфсбурга» Нико Ковач объяснил причину поражения своей команды в матче с «Баварией» (2:4).

Коллектив Юлиана Нагельсманна забил три мяча уже к 19-й минуте, но «волки» не сдались без боя, ответив двумя голами престижа.

«Бавария» забила первые три мяча, нанеся по нашим воротам всего два удара – в случае с голом Комана был навес, а не удар. На мой взгляд, такой результат – большая неудача для нас. Решающую роль в сегодняшнем матче сыграло индивидуальное мастерство игроков «Баварии», – заявил на послематчевой пресс-конференции хорватский рулевой, в прошлом возглавлявший «Баварию».