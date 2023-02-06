Нагельсманн: «Канселу снова сыграл отлично»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн доволен игрой крайнего защитника Жоау Канселу.

Арендованный у «Манчестер Сити» португалец провёл второй матч за мюнхенский коллектив – и вновь отметился результативной передачей. «Бавария» одержала победу над «Вольфсбургом» со счётом 4:2.

«Ещё один впечатляющий матч Жоау, – делится впечатлениями Нагельсманн. – С ним мы обрели дополнительную креативность и вариативность. Его сильная сторона в том, что он может играть в разных формациях и способен делать подачи обеими ногами. Очень полезный игрок, и именно поэтому он дважды попал в стартовый состав», – отметил в послематчевом интервью специалист.