«Барселона» не уверена в трансфере Павара

«Барселона» ещё не приняла решение относительно трансфера Бенжамена Павара.

Как известно, «сине-гранатовые» считаются главными претендентами на француза, который с высокой вероятностью покинет «Баварию» летом, однако мюнхенцы намерены заработать на его продаже порядка 30 млн евро. По сведениям испанских СМИ, в «Барселоне» сомневаются в необходимости платить такую сумму за игрока, контракт которого истекает в 2024 году. Отмечается, что каталонский гранд не планирует серьёзно вкладываться в покупку 26-летнего защитника.

Бенжамен Павар провёл 24 матча за «Баварию» в нынешнем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами.