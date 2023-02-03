Нагельсманн: «Не верю, что Мбаппе пропустит первый матч против «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не верит, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы сыграют против парижан 14 февраля на «Парк де Пренс».

«Я не верю, что Мбаппе пропустит первый матч против «Баварии». Я ожидаю, что он примет участие в матче. Сообщение на официальном сайте «ПСЖ» весьма неоднозначно. Я не могу представить, что Килиан пропустит игру», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

За свою карьеру Мбаппе пять раз встречался с мюнхенской «Баварией». В этих матчах француз отметился тремя голами и одной результативной передачей.