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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Не верю, что Мбаппе пропустит первый матч против «Баварии»

03 Февраля 2023 • 15:23 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
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04.02 19:00

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не верит, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы сыграют против парижан 14 февраля на «Парк де Пренс».

«Я не верю, что Мбаппе пропустит первый матч против «Баварии». Я ожидаю, что он примет участие в матче. Сообщение на официальном сайте «ПСЖ» весьма неоднозначно. Я не могу представить, что Килиан пропустит игру», – заявил Нагельсманн на пресс-конференции.

За свою карьеру Мбаппе пять раз встречался с мюнхенской «Баварией». В этих матчах француз отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Юлиан Нагельсманн Килиан Мбаппе
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