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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Мы держали матч под контролем»

05 Февраля 2023 • 01:50 Комментировать
ПСЖ
2:1
Тулуза
окончен

В двадцать втором туре французского чемпионата лидер турнирной таблицы «ПСЖ» переиграл «Тулузу», хотя и не столь убедительно, как это происходит обычно - со счетом 2:1. Наставник парижского клуба Кристоф Галтье прокомментировал итоги игры.

- Мы представляли, чего можно ожидать от «Тулузы», она сильна, прежде всего, на стандартных положениях. В этом смысле она - одна из самых опасных команд чемпионата. Но мы держали игру под контролем. Мы понимали, как следует останавливать контратаки соперника, - цитирует слова наставника чемпионов Франции официальный сайт парижского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза ПСЖ Кристоф Галтье
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