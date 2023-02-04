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Чемпионат Франции. Лига 1

Переговоры «ПСЖ» с Месси пройдут в феврале

04 Февраля 2023 • 17:17 Комментировать
ПСЖ
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Будущее Лионеля Месси по-прежнему остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт звёздного аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между представителями Месси и представителями «ПСЖ» пройдут в феврале. Стороны будут обсуждать новое трудовое соглашение. В стане парижского клуба надеются как можно скорее договориться и ударить по рукам. 

Лионель Месси перебрался в «ПСЖ» летом 2021 года. С тех пор аргентинский нападающий провёл за парижан 57 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 29 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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