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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» – «Тулуза»

04 Февраля 2023 • 23:23 Комментировать
ПСЖ
2:1
Тулуза
окончен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провёл очередной впечатляющий матч.

Парижане одержали волевую победу над «Тулузой» в домашнем поединке французской Лиги 1 (2:1), а аргентинец записал на свой счёт победный мяч. Известный статистический ресурс WhoScored оценил выступление Месси в 9,3 балла – лучший показатель в матче. В активе 35-летнего футболиста не только гол, но и семь передач под удар, шесть ударов по воротам и шесть обводок – лучший результат во всех категориях.

На счету Лионеля Месси десять забитых мячей и десять результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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