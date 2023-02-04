Месси получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» – «Тулуза»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси провёл очередной впечатляющий матч.

Парижане одержали волевую победу над «Тулузой» в домашнем поединке французской Лиги 1 (2:1), а аргентинец записал на свой счёт победный мяч. Известный статистический ресурс WhoScored оценил выступление Месси в 9,3 балла – лучший показатель в матче. В активе 35-летнего футболиста не только гол, но и семь передач под удар, шесть ударов по воротам и шесть обводок – лучший результат во всех категориях.

На счету Лионеля Месси десять забитых мячей и десять результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции.