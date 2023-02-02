«Ливерпуль» и «ПСЖ»: Какие клубы из топ-5 чемпионатов провалили зимнее трансферное окно

Зимнее трансферное окно закрылось, и теперь до лета укомплектовать состав будет нельзя. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто из клубов упустил возможность усилиться зимой.

«Ливерпуль»

Честно говоря, осталось непонятным, почему «Ливерпуль» так странно повёл себя в зимнее трансферное окно. Мерсисайдцы второй раз за сезон увели нападающего из-под носа у «Манчестер Юнайтед», подписав после Дарвина Нуньеса теперь ещё и Коди Гакпо. Представитель Нидерландов – отличный игрок, даже если в 5 матчах за «Ливерпуль» пока не отметился ни одним результативным очком. Вот только у мерсисайдцев теперь шесть нападающих, при этом дыра в середине поля. Клопп в матче с «Челси» оставил на скамейке Хендерсона и Фабиньо по игровым причинам, предпочтя им Наби Кейта, которого чуть ли не готовы отпустить летом, и юного Стефана Байчетича. «Ливерпулю» явно нужно усиление, но теперь оно будет не раньше лета.

«Эвертон»

Другой клуб из Ливерпуля всё же собрался в Чемпионшип. У «ирисок» дела идут ужасно, команда идёт в зоне вылета. Пока конкуренты покупали игроков в надежде усилить состав, «Эвертон» окно провалил. Арно Данжума предпочёл «ирискам» «Тоттенхэм», а Дэнни Ингс – «Вест Хэм». Даже Илиман Ндиайе предпочёл завершить текущий сезон в Чемпионшипе в составе «Шеффилд Юнайтед». Также «Эвертон» не смог заполучить Конора Галлахера из «Челси». При этом сами «ириски» продали одного из лучших своих игроков Энтони Гордона в «Ньюкасл». Если «Эвертон» после этого не вылетит, это станет фантастикой.

«ПСЖ»

Конечно, проблемы парижан не так ярко выражены, но справедливости ради стоит отметить, что ни одной из своих целей французы не добились. «ПСЖ» с лета всеми силами пытался заполучить Милана Шкриньяра, но «Интер» всеми способами удерживал словака. Зимой парижане подписали контракт с игроком, который летом становится свободным агентом, и пытались уже сейчас его купить. Однако «Интер» отказался продавать своего игрока. Летом Шкриньяр переедет в «ПСЖ», но во Франции этого желали раньше. Кроме того, парижане пытались укрепить правый фланг атаки. Французы вели переговоры с «Зенитом» по Малькому, но питерцы отказались отпускать бразильца в аренду без обязательного права выкупа. Тогда «ПСЖ» договорился с «Челси» по Хакиму Зиешу, но из-за лондонцев не получилось в срок оформить сделку.

«Боруссия» Мёнхенгладбах

Вряд ли немецкий клуб доволен тем, как сложилось зимнее трансферное окно. «Жеребята» потеряли своего основного вратаря Янна Зоммера, который очень хотел перейти в «Баварию» после того, как основной голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер выбыл из строя. В итоге он был продан за 8 миллионов евро. На замену ему «Боруссия» приобрела Йонаса Омлина, заплатив 9. При этом 29-летний швейцарец пока не впечатляет: 5 пропущенных голов в трёх поединках. Кроме того, «Боруссия» не смогла продать Марюса Тюрама, у которого летом истекает контракт. Клуб из Мёнхенгладбаха явно хотел воспользоваться хорошей игрой француза на чемпионате мира, но покупателей не нашлось.

Роман Андреев