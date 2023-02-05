«Тулуза» – 96-я команда, чьи ворота поразил Месси на клубном уровне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси огорчил очередного соперника.

Точный удар аргентинца на 58-й минуте встречи Лиги 1 с «Тулузой» принёс парижанам победу со счётом 2:1. «Тулуза» стала 96-й командой, чьи ворота когда-либо поражал Месси за всю карьеру в рамках клубных турниров. В общей сложности звёздный форвард противостоял 113-ти разным коллективам, не считая матчи за сборную Аргентины.

Гол в ворота «Тулузы» стал для Лионеля Месси десятым в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Также на счету звезды «Пари Сен-Жермен» десять результативных передач в Лиге 1 с начала кампании.