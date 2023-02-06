Аймар красиво описал игру Месси

Бывший футболист аргентинской сборной Пабло Аймар поделился мнением об игре легендарного соотечественника Лионеля Месси.

«Как однажды сказал Коби Брайант - он проводил матчи, особенно в конце своей карьеры, думая, что есть те, кто видит его в последний раз. Мне кажется, что Лео играет, думая о том, есть те, кто больше никогда его не увидит» - приводит слова известного в прошлом полузащитника издание Sport.

Напомним, что Лионелю Месси в июне этого года исполнится 36 лет. Нападающий выступает на профессиональном уровне с 2004 года.