Галтье похвалил Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье похвалил Лионеля Месси за последний матч против «Монпелье» (гостевая победа 3:1).

«После ухода с поля Мбаппе и Рамоса Месси взял ситуацию в свои руки. Он действовал как прирождённый лидер, и футболисты пошли за ним.

Отсутствие Неймара и Мбаппе наносит ущерб, поскольку между нашим атакующим трио было много связей. Теперь мне нужно организовать команду, принимая во внимание ситуацию. Месси продолжит выполнять свою обычную роль», - слова Галтье приводит beIN Sport.

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт 4 февраля – против «Тулузы» на своём поле.