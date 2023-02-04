Месси принёс «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой»

В 22-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Тулузу», которая набрала отличную форму и давно не проигрывает. В дебюте Ренату Саншеш дернул заднюю поверхность бедра и был заменен. Фабиан Руис в касание пробивал по воротам и немного не попал по высоте. В ответ гости открыли счет, со штрафного Бранко ван ден Боммен вколотил мяч под левую штангу. Маркиньос после подачи углового и ошибки голкипера пробил головой в каркас ворот. В следующей атаке Ашраф Хакими справа прорвался к штрафной и поразил дальний угол - 1:1. Решающий гол забил Лионель Месси, который сегодня был звездных напарников по линии атаки, с передачи Хакими аргентинец с линии штрафной пульнул в левую часть ворот. Месси мог оформить дубль, но, завершая свой прорыв, пробил немного выше цели.

2:1, «ПСЖ» нарастил очковый запас до восьми, соперник - 11-й.