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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси принёс «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой»

04 Февраля 2023 • 20:56 Комментировать (2)
ПСЖ
2:1
Тулуза
окончен

В 22-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Тулузу», которая набрала отличную форму и давно не проигрывает. В дебюте Ренату Саншеш дернул заднюю поверхность бедра и был заменен. Фабиан Руис в касание пробивал по воротам и немного не попал по высоте. В ответ гости открыли счет, со штрафного Бранко ван ден Боммен вколотил мяч под левую штангу. Маркиньос после подачи углового и ошибки голкипера пробил головой в каркас ворот. В следующей атаке Ашраф Хакими справа прорвался к штрафной и поразил дальний угол - 1:1. Решающий гол забил Лионель Месси, который сегодня был звездных напарников по линии атаки, с передачи Хакими аргентинец с линии штрафной пульнул в левую часть ворот. Месси мог оформить дубль, но, завершая свой прорыв, пробил немного выше цели.

2:1, «ПСЖ» нарастил очковый запас до восьми, соперник - 11-й.

Протокол игры  
ПСЖ2:1Тулуза
  20'Ван ден Бомен Бранко (0:1)
(1:1) Хакими Ашраф38'  
(2:1) Месси Лионель58'  
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосДанилу ПерейраМендеш Нуну  45' 76' (Заир-Эмери Уоррен ( 76') Солер Карлос 76' (Бернат Хуан ( 76') Саншеш Ренату 14' (Битшиабу Эль-Шадай ( 14'  18') Фабиан РуисВитинья IIМесси ЛионельЭкитике Уго 89' (Гарби Исмаэль ( 89')
Запасные: Рико СерхиоПембеле ТимотеКимпембе ПреснелЛетелье АлександрХусни Илиес
Дюпе МаксимКаманзи Уоррен 62' (Даллинга Тийс ( 62') Руо АнтониНиколайсен РасмусДиарра Мусса 71' (Суасо Габриэль ( 71') Ван ден Бомен БранкоСпирингс СтейнДеягере Брехт  49' 81' (Бирманчевич Велько ( 81') Абухляль Закария 81' (Сьерро Венсан ( 81') Онаиву Адо 62' (Деслер Миккел ( 62') Шаиби Фарес  75'
Запасные: Ратао РафаэлКоста ЛоганКьетил ХаугЦиггарас Теохарис
04 февраля. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Комментарии (2)
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Vova52
04 Февраля 2023 в 20:59
ETO MESSI ......
Sergey999
04 Февраля 2023 в 21:23
Обкончался уже весь??))
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