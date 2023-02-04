Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос – о победе «ПСЖ»: «Мы провели не лучшую игру»

04 Февраля 2023 • 22:08 Комментировать
ПСЖ
2:1
Тулуза
окончен

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос пообщался с журналистами после матча Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

Парижане пропустили на 20-й минуте, на что ответили голами Ашрафа Хакими и Лионеля Месси на 38-й и 58-й минутах встречи.

«Очень приятно победить, но наша игра сегодня оставляла желать лучшего. «ПСЖ» приближается к оптимальной форме, но пока не достиг её. Очень жаль, что сейчас в команде есть проблемы с травмами, однако важно продолжать побеждать при любых трудностях», – цитирует журналист Адриен Гренье бразильца.

После 22 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, на восемь очков опережая «Марсель», у которого остаётся матч в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маркиньос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Тулуза Тулуза
2
1
1.19 8.00 14.00
Видео
Окончен
Труа Труа
Лион Лион
1
3
4.00 4.10 1.83
Видео
45 мин
Ренн Ренн
Лилль Лилль
1
0
2.50 3.65 2.70
Видео
05.02.23 в 15:00
Клермон Клермон
Монако Монако
4.20 4.10 1.80
Видео
05.02.23 в 17:00
Осер Осер
Реймс Реймс
3.05 3.60 2.29
Видео
05.02.23 в 17:00
Аяччо Аяччо
Нант Нант
2.60 3.40 2.75
Видео
05.02.23 в 17:00
Лорьян Лорьян
Анже Анже
2.05 3.80 3.45
Видео
05.02.23 в 17:00
Страсбург Страсбург
Монпелье Монпелье
1.95 3.75 3.85
Видео
05.02.23 в 19:05
Брест Брест
Ланс Ланс
4.20 3.95 1.82
Видео
05.02.23 в 22:45
Марсель Марсель
Ницца Ницца
1.61 4.40 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
23:30 · Франция. Лига 1
Галтье: «Прошу команду как можно больше работать на Месси»
23:23 · Франция. Лига 1
Месси получил самую высокую оценку в матче «ПСЖ» – «Тулуза»
23:14 · Франция. Лига 1
Хакими верит, что Мбаппе сможет сыграть с «Баварией»
22:55 · Франция. Лига 1
«Лион» победил в гостях у «Труа»
22:47 · Франция. Лига 1
Баркола и Шерки повторили достижение Бензема и бен Арфа 15-летней давности
22:21 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Клермоном»
22:08 · Франция. Лига 1
Маркиньос – о победе «ПСЖ»: «Мы провели не лучшую игру»
22:07 · Франция. Лига 1
​«Клермон» - «Монако»: прогноз на матч чемпионата Франции – 5 февраля 2023
21:56 · Франция. Лига 1
Булыкин: «Головин может много где поиграть, не только в Бундеслиге»
20:56 · Франция. Лига 1
Месси принёс «ПСЖ» волевую победу над «Тулузой» 2
20:55 · Германия. Бундеслига
Мостовой прокомментировал интерес к Головину от «Боруссии»
20:47 · Германия. Бундеслига
Тарханов посоветовал Головину сменить «Монако» на «Боруссию»
19:43 · Франция. Лига 1
Каррера: «Головин бы усилил любой топ-клуб»
19:42 · Германия. Бундеслига
​Мостовой высказался об интересе «Боруссии» к Головину
18:30 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Тулуза»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Все новости
Рекомендуем