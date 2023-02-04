Маркиньос – о победе «ПСЖ»: «Мы провели не лучшую игру»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос пообщался с журналистами после матча Лиги 1 против «Тулузы» (2:1).

Парижане пропустили на 20-й минуте, на что ответили голами Ашрафа Хакими и Лионеля Месси на 38-й и 58-й минутах встречи.

«Очень приятно победить, но наша игра сегодня оставляла желать лучшего. «ПСЖ» приближается к оптимальной форме, но пока не достиг её. Очень жаль, что сейчас в команде есть проблемы с травмами, однако важно продолжать побеждать при любых трудностях», – цитирует журналист Адриен Гренье бразильца.

После 22 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, на восемь очков опережая «Марсель», у которого остаётся матч в запасе.