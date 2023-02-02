«Пари Сен-Жермен» может расстаться с Неймаром после завершения нынешнего сезона.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш не видит долгосрочного будущего в клубе для бразильца, который отметит 31-летие 5 февраля. Согласно информации Transfer News Live, Неймар может быть продан уже предстоящим летом, а на его место планируется подписать «более молодого и энергичного футболиста» в линию атаки. Среди кандидатов, вписывающихся в обозначенные критерии, фигурируют Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед», Виктор Осимхен из «Наполи» и Рафаэл Леау из «Милана».

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 млн евро.