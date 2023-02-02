Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» присмотрел трёх звёздных игроков на замену Неймару слухи

02 Февраля 2023 • 23:39 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.30 X 5.80 2 8.50
04.02 19:00

«Пари Сен-Жермен» может расстаться с Неймаром после завершения нынешнего сезона.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш не видит долгосрочного будущего в клубе для бразильца, который отметит 31-летие 5 февраля. Согласно информации Transfer News Live, Неймар может быть продан уже предстоящим летом, а на его место планируется подписать «более молодого и энергичного футболиста» в линию атаки. Среди кандидатов, вписывающихся в обозначенные критерии, фигурируют Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед», Виктор Осимхен из «Наполи» и Рафаэл Леау из «Милана».

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Манчестер Юнайтед ПСЖ Наполи Неймар Маркус Рэшфорд Рафаэл Леау Виктор Осимхен Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ТУЛУЗА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Февраля
00:21 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернулся к тренировкам после двухмесячного отсутствия из-за травмы
00:00 · Франция. Лига 1
Бывший игрок «Челси» Реми подписал контракт с «Брестом»
02 Февраля
23:39 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» присмотрел трёх звёздных игроков на замену Неймару слухи
21:20 · Франция. Лига 1
Саншеш признался, что недоволен своим положением в «ПСЖ»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги: «Реал» – единственный испанский клуб, в котором могут играть Мбаппе и Холанн» 2
19:35 · Испания. Ла Лига
Ауа близок к переходу в «Бетис» летом слухи
17:28 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Малком никогда не согласился бы уйти из «Зенита» бесплатно»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о сорвавшемся трансфере Зиеша в «ПСЖ»: «Хаким – профессионал, он всё понимает»
16:43 · Франция. Лига 1
Корнеев: «Головин — суперталантливый футболист, но, видимо, сейчас у него другие приоритеты»
15:59 · Франция. Лига 1
​Мбаппе вряд ли сыграет с «Баварией» - названы сроки восстановления
15:23 · Англия. Премьер-лига
Варан завершил карьеру в сборной Франции официально
13:18 · Англия. Премьер-лига
Салах может перебраться в «ПСЖ»
09:59 · Франция. Лига 1
Месси сделал 44 голевых действия в 33 матчах сезона
09:10 · Франция. Лига 1
Раскрыты первые слова Мбаппе после травмы 1
09:04 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» рассказали о травмах Мбаппе и Рамоса 1
Все новости
Рекомендуем