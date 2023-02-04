Галтье: «Прошу команду как можно больше работать на Месси»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о роли Лионеля Месси на поле.

Гол 35-летнего аргентинца в сегодняшнем поединке с «Тулузой» принёс парижанам волевую победу – 2:1.

«Я прошу команду как можно активнее работать на Месси, чаще играть на него. Мы освобождаем Лео от некоторых обязанностей, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно и мог проявлять свои лучшие качества, – рассказывает Галтье, которого цитирует журналист Адриен Гренье. – Нет, партнёры не должны полагаться только на него – они должны работать, чтобы помогать ему», – заявил специалист в послематчевом интервью.