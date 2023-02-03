Неймар и Рамос не сыграют с «Тулузой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар и защитник команды Серхио Рамос не смогут принять участие в предстоящем матче против «Тулузы». Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

В «ПСЖ» рассказали, что Неймар продолжает заниматься по индивидуальной программе, он вернется в общую группу в начале следующей недели, то же самое касается и Рамоса.

После 21 тура, парижане лидируют в Лиге 1, набрав 51 очко, а «Тулуза» идет на 12-й строчке, имея в активе 29 баллов.

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Тулузой» состоится завтра, 4 февраля, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.