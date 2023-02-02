Салах может перебраться в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. По информации от Calciomercato, мерисайдский клуб вполне может отпустить 30-летнего египтянина следующим летом за 80 миллионов евро.

Напомним, перед началом нынешнего сезона Салах продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года. Нападающий выступает за команду с 2017 года и с тех пор смог подняться на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории мерсисайдцев.

Салах в нынешнем сезоне отметился в Премьер-лиге 7 голами и 4 результативными передачами. Команда Юргена Клоппа располагается на девятом месте в чемпионате.