Невилл: «Клопп не заслуживает критики»

Бывший английский защитник Гари Невилл высказался о работе Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

При немецком специалисте «красные» стабильно показывали впечатляющие результаты на протяжении долгих лет, однако нынешнюю кампанию трудно занести в актив команде и тренеру.

«Клопп проделал невероятную работу в «Ливерпуле» в прошлом, и я бы не стал критиковать его в этом сезоне, несмотря ни на что. После стольких успешных лет команда имеет право на перезагрузку. Нужно доверять тренеру и игрокам, делавшим результат в прошлом. Однако, если в следующем сезоне ситуация вновь будет плачевной, появятся настоящие причины для волнения», – цитирует Liverpool Echo Невилла.