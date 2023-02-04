«Ливерпуль» - первая команда АПЛ по пропущенным голам в первые пять минут матча

«Ливерпуль» стал первой командой в текущем сезоне АПЛ по количеству голов, пропущенных командой в первых пяти минутах матча. Любопытным фактом делятся знатоки статистики из Opta.

Более того, сегодняшний автогол Жоэля Матипа – это первый гол «Вулверхэмптона» в текущем сезоне, который они забили в первую пятиминутку игры.

Напомним, на данный момент подопечные Юргена Клоппа проигрывают «Вулверхэмптону» на выезде уже со счётом 0:2. Второй гол «волков» забил защитник команды Крейг Доусон. Следите за трансляцией встречи на портале Liveresult.ru.