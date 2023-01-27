Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Я очень рад, что Байчетич подписал новый контракт, он этого заслуживает»

27 Января 2023 • 16:18 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
04.02 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о продлении контракта с испанским полузащитником Стефаном Байчетичем.

Новое соглашение 18-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. В системе «Ливерпуля» молодой футболист находится с 2021 года, ранее он выступал за молодёжную команду «Сельты».

Клопп признался, что рад состоявшейся сделке, так как считает Байчетича очень талантливым игроком.

«Я очень рад, что он подписал новый контракт. Он этого заслуживает, и я думаю, что он действительно счастлив», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Байчетич провёл за «Ливерпуль» 10 матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Стефан Байчетич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
16:59 · Англия. Премьер-лига
​«Интер» нашёл топ-форварда на замену Лукаку слухи
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» летом может вернуться к кандидатуре Аспиликуэты
16:47 · Англия. Премьер-лига
Потенциальный трансфер Кайседо в «Арсенал» не повлияет на интерес клуба к Райсу
16:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я очень рад, что Байчетич подписал новый контракт, он этого заслуживает»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Клуб из АПЛ предложил за Шкриньяра больше, чем «ПСЖ»
16:04 · Англия. Премьер-лига
Кайседо намерен подать запрос на трансфер руководству «Брайтону»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Чуквуэмека: «Поддержка Поттера помогла мне обрести уверенность»
15:43 · Англия. Кубок Англии
​Артета: Я не копирую Гвардиолу
15:41 · Англия. Премьер-лига
Галтье: «Мы должны уважать выбор Наваса»
15:37 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: Я не причастен к успехам «Арсенала»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Райс летом может оказаться в «Реале»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Жота, Фирмино и ван Дейк начнут тренироваться через пару недель»
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по Кайседо в размере 68 миллионов евро
14:43 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» завершает подписание Тете
14:38 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг летом хотел вернуться в «Ливерпуль», но Клопп не был заинтересован в трансфере
Все новости
Рекомендуем