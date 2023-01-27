Клопп: «Я очень рад, что Байчетич подписал новый контракт, он этого заслуживает»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о продлении контракта с испанским полузащитником Стефаном Байчетичем.

Новое соглашение 18-летнего хавбека с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. В системе «Ливерпуля» молодой футболист находится с 2021 года, ранее он выступал за молодёжную команду «Сельты».

Клопп признался, что рад состоявшейся сделке, так как считает Байчетича очень талантливым игроком.

«Я очень рад, что он подписал новый контракт. Он этого заслуживает, и я думаю, что он действительно счастлив», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне Байчетич провёл за «Ливерпуль» 10 матчей и забил один гол.