Пети: «Думаю, «Ливерпулю» нужно подписать Райса»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети посоветовал «Ливерпулю» приобрести капитана «Вест Хэма» Деклана Райса. Напомним, у англичанина летом будет оставаться год по контракту с «молотобойцами». Игрок дал понять руководству, что не продлит соглашение.

«На месте «Ливерпуля» я бы подписал Деклана Райса. Я являюсь его большим поклонником. Есть варианты и в «Брайтоне». Например, Алексис Макаллистер или Мойсес Кайседо. В этом клубе есть много очень привлекательных игроков», – цитирует Пети Liverpool Echo.

Напомним, по предварительным данным, главными фаворитами на трансфер Райса в данный момент являются «Арсенал» и «Челси».