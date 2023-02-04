Алиссон высказался о проблемах «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:3).

Уже к 12-й минуте бразильский голкипер был вынужден дважды доставать мяч из сетки собственных ворот. Команда Юргена Клоппа проиграла в третий раз в последних четырёх турах Премьер-лиги.

«Как и в предыдущих матчах, сегодня нам не хватило последовательности – мы не можем поддерживать высокий уровень на протяжении всех 90 минут. Мы были плохи в первые 15 минут, за что нас наказали. Во втором тайме ситуация значительно улучшилась, но вместо забитого мяча мы получили ещё один пропущенный. Полное разочарование», – приводит BBC слова Алиссона.