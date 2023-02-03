Что творится с Салахом: Почему египтянин не тащит «Ливерпуль»

«Ливерпуль» проваливает сезон в Премьер-лиге и рискует остаться на следующий без Лиги чемпионов. В этой ситуации много претензий к Мохамеду Салаху, который год назад реально претендовал на «Золотой мяч». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что случилось с форвардом.

Наверное, если посмотреть на голую статистику Салаха в сезоне, то какого-то большого кризиса в его игре нет. Во всех турнирах к началу февраля он забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом сезоне на его счету был 31 мяч и 16 ассистов. В целом легко представить, что Салах как минимум приблизится к тем цифрам. Однако никто сейчас всерьёз не рассматривает египтянина как претендента на «Золотой мяч». Даже визуально заметно, что в его игре наблюдается спад. Более того, из 17 голов лишь 7 пришлись на Премьер-лигу.

Если взглянуть на иные числовые показатели, то тут уже будет доказательство этого ощущения. В Премьер-лиге Салах отличился меньше Мигеля Альмирона и Родриго Морено и на одном уровне с Харви Барнсом и Роберто Фирмино. В среднем у египтянина 0,34 гола за матч – это третий с конца показатель среди всех футболистов, забивших в чемпионате как минимум 5 мячей. При этом реализация у Салаха составляет 14%, хуже только у Дарвина Нуньеса.

Можно ли говорить, что просто Салах стал хуже играть? Наверное, отчасти это так. В принципе все игроки «Ливерпуля» после неудач на финише прошлого сезона в этом играют хуже. Возможно, психологически они уже просто не могут собраться после того разочарования. В свою очередь сам Салах летом продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года, что тоже могло послужить неким самоуспокоением для форварда.

Однако есть и очевидные командные проблемы в игре, которые негативно влияют на Салаха. Можно вспомнить, что ранее в атакующем трио «Ливерпуля» всегда был центральный нападающий, который стягивал на себя внимание, создавая зоны на флангах для Садио Мане и Салаха. Однако в этом сезоне в центре атаки играет Нуньес, который действует чуть в иной манере. Уругваец сам предпочитает быть чуть в оттяжке. Вдобавок к этому Диас, который заменил Мане, больше любит играть в короткий пас, не открываясь глубоко, из-за чего в игре «Ливерпуля» пропали диагонали от Робертсона и Александер-Арнольда. Добавим к этому проблему в средней линии мерсисайдцев, где прессинг стал работать намного хуже, и уже перехваты и быстрые атаки стали получаться реже. В этой ситуации Салах часто оказывается отрезанным от партнёров. Египтянин старается открываться глубоко на правом фланге, но в одиночку что-то создать довольно трудно.

Учитывая сложную игру в атаке, которую строит Клопп, важна сыгранность команды. Однако большое количество травм в этом сезоне не позволяют «Ливерпулю» иметь стабильный состав. Салах, Нуньес и Диас вместе провели на поле всего 342 минуты, с Жотой египтянин сыграл 335. Фирмино пропустил много матчей до чемпионата мира, Гакпо лишь после мундиаля переехал в Англию. Клопп в этом сезоне выпускал в атаку Окслейд-Чемберлена, Эллиотта, Карвалью и Джонса. При такой ротации довольно сложно наладить хорошее взаимопонимание.

И всё же даже в этой ситуации Салах старается. Он лидер Премьер-лиги по количеству касаний в чужой штрафной и пятый по количеству ожидаемых голов. Салах старается, но всё же в одиночку этот «Ливерпуль» ему не вытащить.

Роман Андреев