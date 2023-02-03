Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Что творится с Салахом: Почему египтянин не тащит «Ливерпуль»

03 Февраля 2023 • 15:08 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 4.05 X 3.85 2 1.85
04.02 18:00

«Ливерпуль» проваливает сезон в Премьер-лиге и рискует остаться на следующий без Лиги чемпионов. В этой ситуации много претензий к Мохамеду Салаху, который год назад реально претендовал на «Золотой мяч». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что случилось с форвардом.

Наверное, если посмотреть на голую статистику Салаха в сезоне, то какого-то большого кризиса в его игре нет. Во всех турнирах к началу февраля он забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. В прошлом сезоне на его счету был 31 мяч и 16 ассистов. В целом легко представить, что Салах как минимум приблизится к тем цифрам. Однако никто сейчас всерьёз не рассматривает египтянина как претендента на «Золотой мяч». Даже визуально заметно, что в его игре наблюдается спад. Более того, из 17 голов лишь 7 пришлись на Премьер-лигу.

Если взглянуть на иные числовые показатели, то тут уже будет доказательство этого ощущения. В Премьер-лиге Салах отличился меньше Мигеля Альмирона и Родриго Морено и на одном уровне с Харви Барнсом и Роберто Фирмино. В среднем у египтянина 0,34 гола за матч – это третий с конца показатель среди всех футболистов, забивших в чемпионате как минимум 5 мячей. При этом реализация у Салаха составляет 14%, хуже только у Дарвина Нуньеса.

Можно ли говорить, что просто Салах стал хуже играть? Наверное, отчасти это так. В принципе все игроки «Ливерпуля» после неудач на финише прошлого сезона в этом играют хуже. Возможно, психологически они уже просто не могут собраться после того разочарования. В свою очередь сам Салах летом продлил контракт с «Ливерпулем» до 2025 года, что тоже могло послужить неким самоуспокоением для форварда.

Однако есть и очевидные командные проблемы в игре, которые негативно влияют на Салаха. Можно вспомнить, что ранее в атакующем трио «Ливерпуля» всегда был центральный нападающий, который стягивал на себя внимание, создавая зоны на флангах для Садио Мане и Салаха. Однако в этом сезоне в центре атаки играет Нуньес, который действует чуть в иной манере. Уругваец сам предпочитает быть чуть в оттяжке. Вдобавок к этому Диас, который заменил Мане, больше любит играть в короткий пас, не открываясь глубоко, из-за чего в игре «Ливерпуля» пропали диагонали от Робертсона и Александер-Арнольда. Добавим к этому проблему в средней линии мерсисайдцев, где прессинг стал работать намного хуже, и уже перехваты и быстрые атаки стали получаться реже. В этой ситуации Салах часто оказывается отрезанным от партнёров. Египтянин старается открываться глубоко на правом фланге, но в одиночку что-то создать довольно трудно.

Учитывая сложную игру в атаке, которую строит Клопп, важна сыгранность команды. Однако большое количество травм в этом сезоне не позволяют «Ливерпулю» иметь стабильный состав. Салах, Нуньес и Диас вместе провели на поле всего 342 минуты, с Жотой египтянин сыграл 335. Фирмино пропустил много матчей до чемпионата мира, Гакпо лишь после мундиаля переехал в Англию. Клопп в этом сезоне выпускал в атаку Окслейд-Чемберлена, Эллиотта, Карвалью и Джонса. При такой ротации довольно сложно наладить хорошее взаимопонимание.

И всё же даже в этой ситуации Салах старается. Он лидер Премьер-лиги по количеству касаний в чужой штрафной и пятый по количеству ожидаемых голов. Салах старается, но всё же в одиночку этот «Ливерпуль» ему не вытащить.

Роман Андреев

Салах больше не нужен «Ливерпулю»?
Да, надо его продавать Нет, ещё будет тащить
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
03.02.23 в 23:00
Челси Челси
Фулхэм Фулхэм
1.57 4.30 5.80
Видео
04.02.23 в 15:30
Эвертон Эвертон
Арсенал Арсенал
6.80 4.60 1.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Февраля
15:50 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о трансферах «Челси»: «Удивительно, ведь этот клуб не принадлежит государству»
15:48 · Англия. Премьер-лига
​Клопп отметил прогресс Рэшфорда
15:42 · Англия. Премьер-лига
Виллиан: «Не отпраздновал гол в ворота «Челси», потому что испытываю огромное уважение к фанатам»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о трансферах «Челси»: «Ничего не скажу без своего адвоката»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Артета оценил зимнюю трансферную кампанию «Арсенала»
15:17 · Англия. Премьер-лига
Артету признали лучшим тренером АПЛ в январе
15:07 · Англия. Премьер-лига
Титов назвал победителя в матче «Челси» - «Фулхэм» 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» мог купить Софьяна Амрабата в последний день трансферного окна
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» лидируют в гонке за Райсом 1
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд признан лучшим игроком АПЛ в январе
14:13 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: Я люблю «Арсенал», и я счастлив получить новый контракт
14:00 · Англия. Премьер-лига
Артеты: «Мы постараемся побыстрее продлить контракты с Сака и Салиба» 1
13:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «МЮ» нацелились на нападающего с ценником 100 млн евро
12:47 · Англия. Премьер-лига
Томиясу: «Арсенал» мечтает о победе в АПЛ» 1
12:30 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Очень рады, что Мартинелли продлил контракт» 1
Все новости
Рекомендуем