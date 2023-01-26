Молодой форвард «Ливерпуля» Стефан Байчетич подписал со своим клубом новый длительный контракт. Об этом в своих соцсетях сообщает английский клуб.

Соглашение 18-летнего испанца с сербскими корнями с «красными» рассчитано до середины 2027 года. В текущем сезоне нападающий провёл за «Ливерпуль» уже 10 матчей во всех турнирах, а в одном из них в рамках Английской премьер-лиги ему даже удалось забить гол – это случилось 26 декабря в матче на выезде против «Астон Виллы». Тогда ливерпульц одержали уверенную победу – 1:3.

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» идёт на девятом месте, у команды Юргена Клоппа 29 баллов.