«Ливерпуль» больше других выигрывает от решений VAR в нынешнем сезоне

«Ливерпуль» больше всех остальных клубов выигрывает от решений, которые принимаются с помощью системы видеопросмотров (VAR) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, если бы не помощь VAR, то мерсисайдцы сейчас бы опережали команды, находящиеся в зоне вылета АПЛ, всего на шесть очков.

На данный момент «красные» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 29 очков после 19 проведённых игр.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт завтра, 4 февраля, против «Вулверхэмптона». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.