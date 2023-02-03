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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» больше других выигрывает от решений VAR в нынешнем сезоне

03 Февраля 2023 • 15:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ливерпуль
1 4.05 X 3.80 2 1.85
04.02 18:00

«Ливерпуль» больше всех остальных клубов выигрывает от решений, которые принимаются с помощью системы видеопросмотров (VAR) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, если бы не помощь VAR, то мерсисайдцы сейчас бы опережали команды, находящиеся в зоне вылета АПЛ, всего на шесть очков.

На данный момент «красные» занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своём активе 29 очков после 19 проведённых игр.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт завтра, 4 февраля, против «Вулверхэмптона». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Ливерпуль VAR
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ВУЛВЕРХЭМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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